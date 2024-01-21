Cristiano Ronaldo'dan emeklilik yanıtı: 'Bu sezon sonunda...'
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ronaldo, ödül törenlerine inanmadığını söylerken emekliliği hakkında ise, "Yarın ne olacağı belli değil. Bu sezon sonunda kariyerimi sonlandırabilirim ya da iki veya üç yıl daha oynayabilirim" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin aldığı "The Best" ödülü hakkında konuştu.
Ödüllere olan güvenini yitirdiğini söyleyen Ronaldo, "Ballon d'Or ve The Best Ödülleri, güvenilirliğini kaybediyor. Tüm sezonu değerlendirmemiz gerekiyor. Messi, Haaland ya da Mbappe'nin hak etmediğini söylemiyorum. Sadece artık bu ödüllere inanmıyorum. Bu organizasyonların nasıl çalıştığını biliyorum. Ödül törenini izlemedim" dedi.
RONALDO'DAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
Kariyerine ne zaman son vereceği hakkında konuşan Ronaldo, "Arkadaşlarıma sık sık söylediğim gibi, hayat dinamiktir. Yarın ne olacağı belli değil. Bu sezon sonunda kariyerimi sonlandırabilirim ya da iki veya üç yıl daha oynayabilirim. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Zihnim ve bedenim iyi durumda olduğu ve futbol oynamaktan keyif aldığım sürece devam edeceğim. Artık faydalı olamayacağımı hissettiğimde, bu adımı atan ilk kişi ben olacağım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum" sözlerini sarf etti.
Bu sezon Al Nassr formasıyla 25 resmi maça çıkan 38 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 24 gol 11 asist yaptı.
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