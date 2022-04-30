Cristiano Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım
İngiltere'de Manchester United formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yeni doğan kızıyla çektirdiği siyah beyaz fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.
Uluslararası futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde doğum sırasında ikiz bebeklerinden birini kaybetmişti.
Cristiano Ronaldo bu şokunu ardından yeni doğan kızlarıyla çekilen ikinci fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Manchester United'ın golcü futbolcusu siyah beyaz çekilen fotoğrafta minik kızını kucağında tutuyor.
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