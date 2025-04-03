Cumhuriyet yazarları Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı: 'Galatasaray fırsatları kaçırmasa tarihi skor olabilirdi'

'OKAN HOCA DERSİNE ÇALIŞINCA'

Arif Kızılyalın: "Galatasaray son yıllardaki Fenerbahçe deplasman galibiyet serisine yeni bir çentik daha attı. Beşiktaş yenilgisi sonrası benimde aralarında bulunduğum birçok futbol eleştirmenince yerden yere vurulan Okan Buruk dersine iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin zaaflarını belirlemiş ona göre takım kurmuş. Örneğin orta sahada Torreira, Sara ve Lemina'dan kurulan müthiş üçlü Fenerbahçe'nin bütün hücum geçiş oyununu bitirdi. Lemina sakatlık yaşayınca Kaan Ayhan ön libero pozisyonuna geçti ki A Milli Takımımızda da benzeri pozisyonda çok başarılı olan bir isim. Barış Alper Yılmaz sanıyorum Rams Park'ta 0-0 sona eren maçı kendine hırs yapmış. İnanılmaz bir motivasyonla oynadı. Dikkat ederseniz goller hep Barış Alper'in oyuna katılımıyla gerçekleşen pozisyonlar. Çoğu kesimce beğenilmeyen Davinson Sanchez savunmanın yıldızıydı. Sahaya kaptanlık bandıyla çıkan Abdülkerim Bardakcı hırslarından ve fantezilerinden kurtulmuş.

Mourinho çok başarılı bir hoca ama Türkiye'ye alışamadı. Maç sonunda Fenerbahçeli arkadaşlarımla konuştuğumda 'İsmail Kartal'ın ne suçu vardı?' diye sordum. Ünlü bir yorumcu 'Balıkçı İsmail hocaların hocası Mourinho'dan çok daha iyiydi Türkiye şartları için' dedi.

Hakeme gelecek olursak, deneyimsiz ancak maçın altından iyi kalktı. Sahanın karıştığı dakikalarda tecrübesizliği ön plana çıktı. Barış Alper Yılmaz'ı Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden çıkartırsan kavga çıkar. Kırmızı kartların vebali hakemdedir. Verilen, verilmeyen penaltılara gelecek olursak kendi düşen ağlamaz. İbrahim Hacıosmanoğlu federasyonu birilerinin aklına uydu yabancı hakem getirdi. Sonra fırçayı yedi Türk hakeme döndü. Tecrübeli bir hakem yerine genç bir hakem verdi. Yine de Cihan Aydın'ın tansiyonu yüksek bir maçtan en azından skora etki etmeyecek bir şekilde kalkması önemlidir. "