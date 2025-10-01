Cumhuriyet Gazetesi Logo
Curtis Jones'tan Galatasaray maçı açıklaması: 'Kaybetmek normal ama...'

1.10.2025 16:40:00
Liverpool'un 24 yaşındaki İngiliz oyuncusu Curtis Jones, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Karşılaşma sonrası Liverpool'un orta saha oyuncularından Curtis Jones, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇI KAZANAMAZSINIZ"

Jones, mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede futbolun doğasında bu tür sonuçların olduğunu belirterek, "Her zaman söylüyorum; eğer her maçı kazanacağınızı düşünüyorsanız, deli olmalısınız. Elbette her karşılaşmayı kazanmak istersiniz ama oynadığımız takımlar dünya çapında. Kaybetmek normal ama önemli olan nasıl geri döndüğünüzdür" dedi.

Image

"FİZİKSEL BİR TAKIM VE MÜTHİŞ TARAFTAR VARDI"

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın savunmaya çekildiğini ve kendilerini zorladığını ifade eden genç oyuncu, "İkinci yarıda tamamen bir blok savunma yaptılar. Fiziksel olarak güçlü bir takımdı. Taraftarları da gece boyunca arkalarındaydı. Zor bir maçtı ama tekrar sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Oyunun bazı bölümlerinde iyi işler yaptıklarını da belirten Curtis Jones, "Ben, Ryan (Gravenberch) ve Flo (Wirtz) birkaç pozisyonda baskıyı kırarak döndük ve hücuma çıktık. Daha fazla şut çekmek ve elbette gol atmak isterdik" diye konuştu.

