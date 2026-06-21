Daniele Santarelli: 'Yarın bugünden daha iyi oynamamız gerekecek'

Santarelli ile milli oyuncu Eylül Akarçeşme Yatgın, Ankara Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Voleybolda geriye düşülse bile asla pes edilmemesi gerektiğini aktaran Santarelli, "Oyunculara bir şeyler değiştirmelerini söyledim. Takıma yardımcı olmak için bazı oyuncuları değiştirdim. Bugün uzun zamandır oynamayan bazı oyunculara birkaç dakika süre vermek istedim. Buna ihtiyaçları var ve bundan çok mutluyum. Bazı anlarda gerçekten harika bir iş çıkardık. Bazı anlarda çok acı çektik ama 'Tamam, maça devam edin.' dedim. 1-2 set ya da bir puanı kötü bir şekilde kaybetsek bile bunun bittiğini, her şeyin sona erdiğini düşünemeyiz. Son top puan için yere düşmedikçe savaşabiliriz. Bugün harika bir takımla güzel bir maç oynadık" diye konuştu.

Taraftarlardan tüm maç boyunca destek aldıklarını ifade eden Daniele Santarelli "Muhteşem ve inanılmaz bir atmosferdi. Onlara bu güzel hediyeyi verdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Ankara etabındaki son rakipleri Çin ile oynayacakları maçın zor olacağını vurgulayan Santarelli, "Çin zorlu bir takım. Önemli oyuncuları var ve çok teknikler. Bugün Brezilya'yla olan maçı izlemedim. Kesinlikle onları zor durumda bıraktılar çünkü onların da önemli smaçörleri, önemli sistemleri ve uzman oyuncuları var. Çin, genç oyuncuları olsa bile çok iyi oynuyor. Yarın bugünden daha iyi oynamamız ve kesinlikle daha iyi başlamamız gerekecek" şeklinde görüş belirtti.

"BU ETABI 4'TE 4 İLE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Eylül Akarçeşme Yatgın da her maça kazanmak için çıktıklarını dile getirerek, "İyi çalışmıştık ama ilk iki set bence istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. Almanya çok iyi blok defans yaptı. Maçı bırakmayıp tekrardan geri döndüğümüz ve 3-2 aldığımız için çok mutluyum" dedi.

Yarın karşılaşacakları Çin'in iyi bir takım olduğunu anlatan Eylül, "Bu akşamdan itibaren Çin'le alakalı çalışmalara başlayacağız. Bize güç veren Ankara seyircisiyle bu etabı 4'te 4 ile bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.