Danylo Sikan isminin okunuşunu açıkladı: Sosyal medya yıldız golcünün adını konuşuyor
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Danylo Sikan, yaptığı röportajda adının nasıl okunduğunu açıkladı. Yıldız golcünün açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.
Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süredir isminin okunuşu tartışılan yıldız isim bu konuşmalara son noktayı koydu.
"ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR"
Trabzonspor'un tarihinde birçok yıldız golcünün oynadığını söyleyen Sikan, "Umuyorum ben de onlardan daha iyi santrfor performansı gösterebilirim. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de kendimi başarılı görmem" ifadelerinde bulundu.
"ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İYİ BİR ANTRENÖR"
Teknik Direktör Şenol Güneş’ten övgü dolu sözlerle bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Hocamız çok iyi bir antrenör. İlk andan itibaren bana dostça yaklaştı. İlk talebi oyun mantalitesini anlamamdı. Her gün konuşuyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım ve umarım beraber birçok maç kazanacağız" şeklinde konuştu.
"UKRAYNA'DA BANA 'SİK' DİYORLAR"
Trabzonspor'a transfer olduğu ilk andan itibarem özellikle sosyal medyada ismi çok konuşulan genç golcü, "Sikan ismini mi yoksa soyadını mı kullanıyor kendisine nasıl hitap edelim?'' sorusuna "Genellikle soy ismimin kısaltması olan 'Sik' kullanılır. Bu şekilde ifade edebilirsiniz." dedi.
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