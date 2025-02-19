Daveti geri çevirmişti: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e yanıt!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:42

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:30

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının buluşmasının gerçekleşmemesi üzerine açıklamada bulundu.

Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, "Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum" ifadelerine şöyle cevap verdi:

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu davetimizle ilgili bilgi verdik. Salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık."

"KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUM"

"Fenerbahçe 'tamam' dedi. Galatasaray genel sekreterliğinden ise bize salı günü divan toplantısı olduğu için çarşamba günü toplantının yapılıp yapılamayacağını sordular."

"Biz de toplantı için çarşamba gününü kararlaştırdık. Bu cümleler nazarında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyorum."