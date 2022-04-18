Deniz Çoban'dan çarpıcı iddia: 13 hakem geri dönecek
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından Sabri Çelik geçici bir süreliğine MHK'nin yeni başkanı oldu. Eski hakem Deniz Çoban, 8 Mart operasyonunda görevden uzaklaştırılan hakemlerin Sabri Çelik yönetiminde yeniden göreve geleceklerini öne sürdü.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine sundu.
Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi çok sayıda hakemi liste dışı bıraktığı için ağır eleştirilere hedef olan Ferhat Gündoğdu, baskılara daha fazla dayanamadı. Yeni MHK Başkanı olması beklenen Sabri Çelik, 16 Haziran’daki TFF Genel Kurulu’na dek bu görevi yürütecek.
Eski hakem Deniz Çoban, MHK'deki istifalar hakkında bir iddia ortaya attı. Çoban, 13 hakemin geri döneceğini belirtti ve şöyle ekledi:
"Benim bildiğim Sabri Çelik, 8 Mart operasyonundan oldukça rahatsız. Bu operasyonu tasvip etmiyor ve şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla beklentim şu ki, dışarda kalan 13 hakemle ilgili uygulanmayan Tahkim Kurulu kararı uygulamaya konulacak ve her şey 8 Mart öncesine dönecek. Dışarda bırakılan hakemlerin her an görev alacakmış gibi antrenman yaptıklarını ve kendilerini hazır tuttuklarını biliyoruz. Sabri Çelik, MHK’nin başına geçecek olursa kısa ama tarihi bir görev üstlenecekmiş gibi duruyor."
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