Denizli’de yüzlerce kadın nefes etkinliğinde buluştu
CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Parkı’nda ‘Denizli nefes alıyor’ etkinliği düzenledi. Yüzlerce kadının katıldığı buluşmada nefes koçu Neslihan Ünver doğru nefes almanın faydaları, nefes teknikleri ve meditasyon konularında eğitim verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hafta sonu yüzlerce kadının katıldığı ve ilk kez düzenlenen ‘Denizli nefes alıyor’ adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çamlık Parkı’nda düzenlenen programa nefes koçu Neslihan Ünver ile Büyükşehir Belediyesi nefes ve farkındalık eğitmeni Nejla Özhan katıldı.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte nefesin tanımı, doğru nefes almanın faydaları, nefes teknikleri ve meditasyon konularında eğitim verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı programa katılan kadınlar, Çamlık Parkı’nın doğal güzelliği ile nefes teknikleri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, bu güzel etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.
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