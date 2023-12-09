Derbide Beşiktaş'a 2 şok birden: Oyuna devam edemediler!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:45

Güncelleme: 09.12.2023 - 19:59

Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu.

Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.

UMUT MERAŞ DA DEVAM EDEMEDİ

Gedson Fernandes’in ardından Umut Meraş da devrenin sonlarına yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıktı. İlk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala kendini yere bırakan tecrübeli futbolcu daha sonra kenara geldi. Devrenin son anları olması nedeniyle Umut’un yerine oyuna herhangi biri dahil olmadı.