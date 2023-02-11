Diego Cocca Meksika'nın başına geçti

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:17

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:17

Meksika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Diego Cocca getirildi.

Meksika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Arjantinli teknik direktörün milli takımın başına getirildiği kaydedildi.

Diego Cocca

MEKSİKA GRUPTAN ÇIKAMAMIŞTI

Meksika ekiplerinden Tigres'i çalıştıran Cocca'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na Arjantinli Tata Martino yönetiminde giden Meksika, gruptan çıkamamıştı. Martino'nun sona eren sözleşmesi yenilenmemişti.

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacak.