Diego Cocca Meksika'nın başına geçti
Arjantinli teknik direktör Diego Cocca, Meksika Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası oldu.
Meksika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Diego Cocca getirildi.
Meksika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Arjantinli teknik direktörün milli takımın başına getirildiği kaydedildi.
Diego Cocca
MEKSİKA GRUPTAN ÇIKAMAMIŞTI
Meksika ekiplerinden Tigres'i çalıştıran Cocca'nın sözleşmesi feshedilmişti.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na Arjantinli Tata Martino yönetiminde giden Meksika, gruptan çıkamamıştı. Martino'nun sona eren sözleşmesi yenilenmemişti.
Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacak.
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