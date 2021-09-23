Dijital içerik platformu Exxen, Süper Lig'in yayın haklarına talip olacak
Dijital içerik platformu Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig'in yayın hakları ihalesine gireceği iddia edildi.
Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
Dijital içerik platformu Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'dan Süper Lig hamlesi geldi.
Gazeteci Mehmet Demirkol, yaptığı bir programda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in, Süper Lig'e de talip olacağını belirtti.
Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." ifadelerini kullandı.
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