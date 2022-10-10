Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu: Başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hava saldırısı nedeniyle sığınağa gittikleri Ruh Lviv maçı sonrası konuştu. Lucescu, "Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz. Bu belgeyi ben de imzaladım" dedi. ""
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ruh Lviv ile oynadıkları ve füze uyarısı nedeniyle 80. dakikada duraklayan maç sonrası konuştu.
Milliyet'in haberine göre mücadelenin ardından konuşan Lucescu, "Hakem uyardığı anda stadyumdaki herkesin sığınaklara gitmesi gerekiyor. Oldukça garip bir durum. Sahadan çekiliyorsunuz ve hemen sığınaklara gitmeniz gerekiyor. Orada oturup bekliyorsunuz. Neler olduğunu bilmiyorsunuz. Herkes birbirine bakıp güç vermeye çalışıyor. Oyuncular telefonlarına bakıyor. Ukrayna'nın diğer bölgelerinden akrabalarıyla temas kurmaya çalışıyorlar. Onlara sorup stadyum civarında neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz" dedi.
"BAŞIMIZA GELECEKLERİ KABUL ETTİĞİMİZ BİR BELGE İMZALADIK"
Mücadelenin 80. dakikasında Dinamo Kiev 2-0 öndeyken hakemin hava saldırısı uyarıyla takımlar sığınaklara gitti. Mücadele, 1.5 saati aşkın bir beklemenin ardından devam etti ve Dinamo Kiev 3-0'lık skorla kazandı.
Rumen teknik direktör, "Hakem uyardığı anda hemen sahayı terk etmemiz gerekiyor. Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz. Bu belgeyi ben de imzaladım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Hem yazara hem okura saygısızlık!