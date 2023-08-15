Dinamo Zagreb - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvat ekip Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında kendi sahasında Yunan kulüp AEK'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:30
Dinamo Zagreb - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor.

Igor Biscan yönetimindeki Dinamo Zagreb, kendi sahasında Matisa Almeyda'nın takımı AEK ile karşılaşacak.

DINAMO ZAGREB - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

DINAMO ZAGREB - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ ERTELENMİŞTİ

8 Ağustos Salı günü oynanması planlanan mücadele taraftarlar arasında çıkan olaylar sebebiyle ertelenmişti.


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