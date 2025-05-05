Djiku'dan iddialara sert tepki! 'Onuruma zarar vermekte'

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından stadyumu terk ederken oyun oynadığı iddia edilen Alexander Djiku, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Djiku'dan iddialara sert tepki! 'Onuruma zarar vermekte'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:36

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından, özel aracında konsol oyunu oynayarak stadyumdan ayrıldığı iddialarına sert yanıt verdi.

Djiku'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir."

"Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür."

"Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez."

"Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum"

59. DAKİKADA OYUNA GİRMİŞTİ

Alexander Djiku dün akşam Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yedek başlamış, 59. dakikada Bright  Osayi-Samuel'in yerine oyuna girmişti.


Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #beşiktaş

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