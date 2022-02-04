Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi

04 Şubat 2022 Cuma, 13:03

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'dan Fransa'ya transfer olarak büyük bir sürprize imza atan genç kaleci Doğan Alemdar yükselişini sürdürüyor.

19 yaşındaki genç file bekçisi sezon başında transfer olduğu Rennes için ilk maçına Lens karşısında çıkmıştı. Ocak ayında Rennes formasını Ligue 1'de üç kez giyen Doğan Alemdar kalesinde üç gol gördü.

Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Doğan Alemdar çıktığı üç maçta kalesine gelen 9 isabetli şutun 6'sında gole izin vermemiş, 3 gole ise engel olamamıştı.

Kayserispor altyapısında yetişen genç file bekçisi sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.