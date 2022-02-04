Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'dan sezon başında Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Stade Rennais'e transfer olan kaleci Doğan Alemdar, Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.
Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'dan Fransa'ya transfer olarak büyük bir sürprize imza atan genç kaleci Doğan Alemdar yükselişini sürdürüyor.
19 yaşındaki genç file bekçisi sezon başında transfer olduğu Rennes için ilk maçına Lens karşısında çıkmıştı. Ocak ayında Rennes formasını Ligue 1'de üç kez giyen Doğan Alemdar kalesinde üç gol gördü.
Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Doğan Alemdar çıktığı üç maçta kalesine gelen 9 isabetli şutun 6'sında gole izin vermemiş, 3 gole ise engel olamamıştı.
Kayserispor altyapısında yetişen genç file bekçisi sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.
Doğan Alemdar est votre #PepiteDuMois de janvier Le jeune gardien turc ???? a brillé avec le @staderennais ! pic.twitter.com/mN9j3thWDi— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2022
İlgili Haberler
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geleceği inşa edeceklerini söyledi
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- 'Mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi'
- 'Sakın tıklamayın' uyarısı: 'Müstehcen fotoğraf' tuzağı
- Atatürk anıtına saldıran kişiler tutuklandı
- Süleymaniye'de ayıbı ortaya çıkaran fotoğraf
- Twitter'ın yeni özelliği sızdırıldı
- 'Benim yüzümden ölmüş olabilir'
- Hak-İş'ten şaşırtan çıkış
- 'Pembe Misafirler' izleyiciyle buluştu
- AKP'li isimden skandal 'Samsun' paylaşımı
- Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım