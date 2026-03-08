Domenico Tedesco: 'Ayrıcalık istemiyoruz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 23:06:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonun 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti. 

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco 3-2 kazanılan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. 

Domenico Tedesco maçın ardından; "Bugün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zorlu bir maçtı. Geriye düştüğünüzde inançlı olmanız gerekli. Bugün de bunu yaptık. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi. 

“ÇOK BÜYÜK GALİBİYET”

Domenico Tedesco; "2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe teknik direktörü; "Bazı oyuncular uyanmalı. Kabarık bir isim listesi verebilirim. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik. Samsun güçlü bir takım ve onlara karşı 3 maçta 2 kez kazandık, deplasmanda berabere kaldık.  Samsunspor'un 6 numarası, forveti Fenerbahçe'de oynayabilir. Van Drongelen, temaslı oynamayı seviyor, tüm hava toplarını, ikili mücadeleleri kazandık. Biz bu akşam kazandık. Hala hayattayız. Takımımın performansından mutluyum" dedi. 

“AYRICALIK İSTEMİYORUZ”

Tedesco; "Bizler iki takım için de aynı kuralların aynı şekilde uygulanmasını istemiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bu kuralların herkes için uygulanmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Domenico Tedesco olmayacak, Umberto Tedesco olmayacak, Emir olmayacak. Gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

