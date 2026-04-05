Domenico Tedesco'dan derbi açıklaması! Marco Asensio ve İsmail Yüksek'in durumu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."

"ORTALARI ENGELLEMEK İÇİN CANAVAR GİBİYDİK"

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye.

"Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik. Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum."

"2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

MARCO ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU

"Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti."

"Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."

PENALTI KARARI İÇİN AÇIKLAMA

"Ben oyuncuların milliyetlerine bakmıyorum, önemli olan performans. Bir bakarsınız bir sonraki maç 6 yerli oyuncu ile oynarız. İsmail antrenmanda sert bir darbe aldı, yüreyemiyordu bile. Kulübede olabilmek için ilaç aldı. Harika bir takım ruhuna sahip gerçekten. Musaba iyi oynadı, Dorgeles Nene 3 gol attı son maçta. Dolayısıyla kanatlarda bu oyuncularla oynamaya karar verdim. Semedo ve Skriniar sakatlıktan döndü. Skriniar sadece 2 gün antrenman yapabildi. Büyük bir karakter kendisi. Maç sonu kutlamalarımın sebebi bu. Zor bir dönemden geçiyorduk. Semedo yalnızca 5 gün çalışabildi. Talisca sakatlıktan döndü. Bu galibiyet için mutluyum. Takım için, camiamız için önemliydi. Bu yüzden duygularımı dışa vurdum."

"Hakemlerle bir problem yaşamıyorum. Sarı kart gördüğüm pozisyonda, Cerny sahanın dışındaydı, düşeceğini hissettiğim için tuttum. Bu yüzden sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok.

"Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu. Çok net pozisyonlar ürettik. Daha ilk dakikada Nene 5 metreden kaçırdık. Kaleciyle çok fazla karşı karşıya kaldık. Normalde bu pozisyonlardan sonra penaltıya ihtiyaç kalmazdı. Çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalara bakınca Beşiktaş ve Trabzonspor ligin tepesindeki takımlar. Beşiktaş, Galatasaray dışında her maçı kazandı, özgüveni yüksek bir takım. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz."

"Penaltı için bir şey söyleyemem. Hakem düdüğü çaldıktan sonra ben bu kararı yargılayamam."

ANDERSON TALISCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN AÇIKLAMA

"Talisca iyi oynadı. 60 civarı biraz gücü azalmıştı. Sidiki Cherif oyuna girerse daha çok güç katar diye hissettim. O sırada savunma arkası koşular gerekiyordu, tıpkı penaltı pozisyonu gibi. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacaktı. Uduokhai'yi de ikili mücadelelere sokmak istedik. Hem taktiksel hem de Talisca'nın gücü nedeniyle değişiklik yaptık. Kendisi sakatlıktan çıktı."

"Tribünde Kerem'in oyuna girmesini isteyen küçük bir Fenerbahçeli vardı. Kerem gol atınca onu işaret ettim. Çok istiyordu Kerem'in girmesini."

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI İÇİN YANIT

"Asensio'nun ciddi sakatlığı olmamasını umuyoruz. İlk izlenim, ciddi olmadığı yönünde. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak. İkinci MR çekildikten sonra birazcık daha net izlenimimiz olacak. İlk izlenim çok da negatif değil. Asensio yokken Fred, İsmail, Talisca var. Çok fazla çözümümüz var. Bu sakatlıklar işimizin bir parçası ama Asensio çok önemli."

"Harika bir performans sergiledi, ikinci toplarda çok güçlüydü Kante. Beşiktaş'ın en güçlü yönü bu, ikinci toplar. Kante hep oradaydı, çok keskindi ikili mücadelelerde, çok akıllıydı. Sadece top kazanmadı, kazandıktan sonra kontratakları başlatmada da çok iyiydi. Maçta belirleyiciydi. Her oyuncunun zamana ihtiyacı vardır transferden sonra. Milli arada bizle beraber değildi, Deschamps onu milli takıma çağırmıştı."

"SEZON ÇOK ATEŞLİ"

"Her şey mükemmel değildi bugün. Daha hızlı olmalıydık. Maça da hızlı başlamak istedik. Oyun kurulumunda ilk yarıda sıkıntı yaşadık. Her şey mükemmel değildi. Her şeyin mükemmel olması için pozisyonlarda gol atmalıydık. Bugün biz de 1-2 gol yiyebilirdik ama bizim pozisyonların 4 tanesi gol olmalıydı."

"Baskı oyunun bir parçası. Bazen itici güç oluyor. Her maçı kazanmak gerekiyor. Puan kaybedince bir anda her şey felaket oluyor. Oyuncuları hayata döndürmek gerekiyor. Karagümrük maçı sonrası kolay değildi. Konuşmalar, oyuncuların karakterleriyle takım 2-3 gün içinde hayata döndü. Pozitif bir işaret. Önümüzde çok maç, çok idman var. Sezon çok ateşli!"