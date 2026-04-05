Sergen Yalçın'dan derbide penaltı tepkisi: 'Emek çalma bu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar."

"HAKEM POZİSYONA 50 METRE UZAK"

"Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım."

"Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum."

"EMEK ÇALMA BU"

"Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma oluyor bu, emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz."

"BÖYLE BİR PENALTIYLA MAÇ KAZANMAK YAKIŞMADI"

"Aslında konuşulacak konu final bölümünde verilen penaltı. Hakem pozisyona en az 50 metre uzak, orta sahada. Pozisyonu görme ihtimali hiç yok. Haydi penaltıyı verdi, hata yaptı diyelim. Pozisyonu izledik, dışarıda pozisyon, içeride değil. Devamında penaltıyla alakası yok pozisyonun. Derbilerde Trabzon'da, Galatasaray'da, içerideki Fenerbahçe derbisinde, bu derbide yaşanan şeylerin doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Ben geldiğimden beri çok çalışıyoruz. Gelecek planlamları yapıyoruz. Gelecek adına ciddi adımlar atıyoruz ama bu tür olaylar şevkimizi çok kırıyor. Fenerbahçe kazanabilirdi, gol atıp kazanabilirdi. Böyle bir penaltıyla maç kazanmak yakışmadı. Hakem arkadaşlara, VAR'daki arkadaşlara teşekkür ediyoruz."

"BİZ BU ŞARTLARDA KUPAYI FALAN KAZANAMAYIZ"

"Oyuncular saha içerisinde pozisyonların penaltı mı, sarı kart mı, kırmızı kart mı olduğunu biliyorlar. Pozisyonlarının karşılığı verilecek cezaları biliyorlar. Bazı pozisyonlarda bizim aleyhimize bu kadar karar verilmesini nasıl normal karşılayalım. Bizim şampiyonluk iddiamız yok zaten, problem değil. Biz bu şartlarda kupayı falan kazanamayız. Öyle bir şansımız yok. Bu yönetimlerle, bu kararlarla... Pozisyon hem dışarıda hem penaltı değil. Hakem hata yapar, TV'den nasıl hata yaparlar. Kare kare seyredip nasıl bir mantıktır bu. Çıkış yolu bulamıyoruz. Kaybedebiliriz, her zaman kazanacaksın diye bir şey yok ama tüm derbilerde başımıza gelenler inanılır gibi değil. Ben şoktayım."

"Devre arasında büyük para harcamadık. Kulüp artıdaydı, gönderdiklerimizle aldıklarımıza bakarsanız. Öyle büyük para falan harcamadık. Devre arasında oyuncu değişimi yaşadık, 9 oyuncu gönderip 6 oyuncu aldık. Bir değişim yaşandı. Çok da art niyetli olmamak lazım. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor, savaşıyor, mücadele ediyorlar."

"BÖYLE GALİBİYETLER ALMAMALI HİÇ KİMSE"

"Hakemi yeneceksin modası, eski modaydı. Yeni modada öyle bir şey yok, VAR sistemi var. Masa başından kararlar veriliyor çoğu zaman. Bu ciddi şekilde bizi etkiliyor maalesef. Derbilerde 10 kişi kalıyoruz, problemler... Çok normal değil, açık söyleyeyim. İnsanları kötülemek, art niyetli olmak istemiyorum. Şu penaltı pozisyonunu bir seyredin, pozisyon nerede başladı. Gerçekten bir bakmanız lazım. Böyle galibiyetler almamalı hiç kimse. Kendi adıma da söylüyorum. Bize versin demiyorum. Bize vermiyorlar, bizimkileri atıyorlar. Biz ya eksik oluyoruz ya penaltı yiyen oluyoruz. Rakipler kırmızı yemiyor, bir şey olmuyor, penaltı olmuyor. İş ne olur nereye gider bilemiyorum. Çalışma azmiyle geliyoruz, heyecanlıyız, şevkimiz var ama bu işler şevkimizi çok kırıyor."

"PENALTI ÇOK ADALETSİZ"

"Gökhan haftalardır oynamıyordu, Amir sakatlandığı için oyuna aldık. 1-2 hata yaptık. Oyuncu hata yapabilir. Biz o hatayı düzeltmek için nasıl olduğunu gösteririz. Hata olmasa futbolda gol olmaz. Hatalar çok normal. Oyuncularımız hatalar yapıyor ama biz oyuncuların yanındayız. Onları telafi ediyoruz."

"Bugün için söylenecek en önemli şey; kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade son dakikada verilen penaltının çok adaletsiz olması. Bizi en üzen şey bu. Maçı kaybedebiliriz. İlk defa kaybetmiyoruz ne olacak. Böyle adaletsiz olmamalı bence."