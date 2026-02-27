Domenico Tedesco'dan maç sonu itiraf: 'Turu bu yüzden kaybettik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 01:51:00
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off etabı rövanşında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la deplasmanda karşı karşıya geldi. 2-1'lik galibiyete rağmen Avrupa'ya veda edilen maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco turu ilk maçın ardından kaybettiklerini ifade etti.

Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa macerasını bu sezon için kapattı.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tedesco'nun değerlendirmeleri; 

“İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu. Turu evimizde kaybettik. İkinci maçta çok iyi mücadele ettik.”

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Oynadığı maçlarda kendini gösterdi, mentalitesini bildiğimiz bir oyuncu olduğumuz için performansı bize sürpriz olmadı. Aynı zamanda Alaettin'in de performansı sürpriz olmadı. Bizle antrenman yapıyor, altyapı maçlarında goller atıyor. Orada oynamasından dolayı mutluyuz. Oğuz birkaç haftadır yoktu ama bugün ikinci golden önce belirleyiciydi.

Takım hayatta olduğunu gösterdi. Onca sakatlığa rağmen çıkış yolu bulup performans gösteriyoruz."

2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti!
2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti! Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.