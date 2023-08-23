Dominik Livakovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi takımlarda oynadı?

Dominik Livakovic hakkında araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Dominik Livakovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:49
Dominik Livakovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi takımlarda oynadı?
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Dominik Livakovic hakkında çıkan haberler sonrasında Dominik Livakovic'in kim olduğu merak edildi. Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Dominik Livakovic hakkında araştırmalar başladı. Peki, Dominik Livakovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Dominik Livakovic hangi takımlarda oynadı?

DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995'te doğdu. Livakovic, kariyerini Hırvatistan'da sürdürmektedir. NK Zadar, NK Zagreb, Dinamo Zagreb takımlarında forma giyen Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini korumaktadır. 

Sağ ayağını kullanan Livakovic, 1,88 boyundadır.

DOMİNİK LİVAKOVİC HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Dominik Livakovic, kaleci pozisyonunda oynamaktadır.

DOMİNİK LİVAKOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2015 NK Zagreb

2015- Dinamo Zagreb

2015-2016 › NK Zagreb (kiralık)


Player Alanı
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