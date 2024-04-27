Dünyada ilk: Kulüpler, VAR sistemine onay vermedi!
İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt, kulüplerin büyük bir bölümün VAR sistemine karşı olduğunu açıkladı.
İsveç'te 1. ve 2. Lig'de yer alan takımların büyük bölümü VAR sisteminin ligde kullanılmasına karşı çıktı.
İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt, Aftonbladet gazetesine verdiği röportajda birçok kulübün VAR sistemine karşı olduğunu ve uygulanmasını istemediğini söyledi.
Reinfeldt, "VAR'ın uygulanmasını istemeyen 18 kulübümüz ve iki bölge var. Buna saygı duyuyoruz. Bu nedenle bir önceki toplantıda VAR'la ilgili herhangi bir teklif sunmadık. Oyunun kurallarına saygı duymanın yanındayım" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yılın temmuz ayında İsveç'te 1. ve 2. Lig'i temsil eden kurul, VAR'a karşı olduklarını açıklamıştı.
İsveç böylece VAR sisteminin kullanılmasını onaylamayan ilk ülke oldu.
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