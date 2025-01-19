Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk takımı yer aldı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı.
IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
İLK 100'DE 4 TÜRK TAKIMI
Dünyanın en iyi takımları sıralamasının ilk 100'ünde 4 Türk takımı yer aldı.
İşte güncellenen listeye göre dünyanın en iyi takımları:
1- Real Madrid
2- Bayer Leverkusen
3- Atalanta
4- Liverpool
5- Botafogo
6- Manchester City
7- Barcelona
8- Flamengo
9- Atletico Madrid
10- Borussia Dortmund
37- Galatasaray
39- Fenerbahçe
87- Başakşehir
88- Beşiktaş
141- Trabzonspor
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #beşiktaş #trabzonspor
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