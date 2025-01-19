Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk takımı yer aldı!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk takımı yer aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 15:20

IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

İLK 100'DE 4 TÜRK TAKIMI

Dünyanın en iyi takımları sıralamasının ilk 100'ünde 4 Türk takımı yer aldı.

İşte güncellenen listeye göre dünyanın en iyi takımları:

1- Real Madrid

2- Bayer Leverkusen

3- Atalanta

4- Liverpool

5- Botafogo

6- Manchester City

7- Barcelona

8- Flamengo

9- Atletico Madrid

10- Borussia Dortmund

37- Galatasaray

39- Fenerbahçe

87- Başakşehir

88- Beşiktaş

141- Trabzonspor


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #beşiktaş #trabzonspor

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