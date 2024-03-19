Galatasaray'da Mauro Icardi tutulmuyor: Son 6 maçta 8 gole katkı!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:38

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:38

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin yükselen performansı teknik heyeti sevindiriyor.

Arjantinli futbolcu, Kasımpaşa karşısında oynadığı futbolla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, bir penaltı kaçırdığı ve topu kendi ağlarına gönderdiği maçta iki kez gol sevinci yaşamayı da başardı.

SON 6 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Galatasaray, 15 Şubat’tan bu yana ligde ve Avrupa’da 6 resmi maça çıktı. Icardi, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı, 3 de gol pası verdi.