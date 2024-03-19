Galatasaray'da Mauro Icardi tutulmuyor: Son 6 maçta 8 gole katkı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son maçlarda gösterdiği üstün performans ile sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda önemli katkı sağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:38
Galatasaray'da Mauro Icardi tutulmuyor: Son 6 maçta 8 gole katkı!
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Galatasaray’da Mauro Icardi’nin yükselen performansı teknik heyeti sevindiriyor.

Arjantinli futbolcu, Kasımpaşa karşısında oynadığı futbolla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, bir penaltı kaçırdığı ve topu kendi ağlarına gönderdiği maçta iki kez gol sevinci yaşamayı da başardı.

SON 6 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Galatasaray, 15 Şubat’tan bu yana ligde ve Avrupa’da 6 resmi maça çıktı. Icardi, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı, 3 de gol pası verdi.


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