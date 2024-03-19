Olaylı maç hakkında konuştu: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:38

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:45

Süper Lig ekibi Galatasaray ile IFS arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek törende açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMENİN İPTALİ

"Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız Türk futbolundaki gergin ortamın ortadan kalkması yönünde bir çağrıda bulundu bana. Ali Bey ile bu konuda görüşebileceğimizi söyledi. Böyle bir görüşmeyi düzenleyebileceğini söyledi. Ben bu görüşmeyi kabul ettim, Ali Bey de kabul etti. Daha sonra Ali Bey bir açıklamaya istinaden bu görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginlik konusunu görüşerek çözebilir miyiz düşüncesindeydim. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik."

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAKİ OLAYLAR

"Adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmaların yapılması... Sporun yeşil sahalarda kalmasını istiyoruz. Sahanın dışına taşmasına ve polemiklere sebep olmasına karşı bir tutumumuz var. Bu konuyla ilgili olması gereken adil yaptırımların da gündeme gelmesinden yanayız. Bu konuda görev TFF'ye düşmektedir. Onların da adil bir şekilde gereğini yapacağından eminim. Olayların bu seviyeye gelmesi en önemli konu. Buraya nasıl geldik, bu duruma Türk futbolu nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken konu bu. Geçmişten bugüne yapılan söylemlere bir bakalım. Yetkililer olaya buradan başlamalı. Her iki camiaya da olaylardan dolayı geçmiş olsun diyorum. Sıhhatli ve adil bir çözüm bulabilmenin tek yolu, olayların başlangıcından itibaren... Sadece Trabzon'un sahasından olan olaylardan bahsetmiyorum. Bugüne nasıl geldik, hangi söylemlerle geldik? Buna dikkat edilmeli. Gerilimi neyin artırdığını inceleyerek olayların önlenmesinden yanayım."

ALİ KOÇ'UN LİGDEN ÇEKİLME ÇAĞRISI

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu tamamen Fenerbahçe'nin iç işidir. Bizim geleneğimizde rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir durum yoktur. Her ne kadar defalarca geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en doğru kararı alacağına eminim."

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA'NIN ERTELENMESİ TALEBİ

"7 Nisan'da oynanması gereken Süper Kupa finaliyle ilgili karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futboluna faydası olacak her türlü kararın Galatasaray arkasındadır."

ALİ KOÇ'UN KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKALIĞINDAN İSTİFASI

"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır, buna saygı duyuyorum. Ben daha evvel bu görevi yaptım. Vakıfta çok değerli isimler var, oraya da bu değerli arkadaşlarımızdan birini seçeriz."

"TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI" SORUSUNA CEVAP

"Kulüpler Birliği'nde bir toplantı olacaktır önümüzdeki günlerde. Burada TFF'nin ihmali var mı, yok mu? Bazı önlemleri almada geç mi kalındı? Bunların incelemesini yapacağız. Bu gerilimi daha üst seviyeye taşıyacak söylemlerden kaçınmamız lazım. Bu gerginliği tırmandıracak söylemler için Galatasaray olarak artık olmayacağız. TFF ile ilgili Kulüpler Birliği'nde oluşacak kanaat çok önemli."