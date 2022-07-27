Dursun Özbek: Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerine gittim, utandım

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:27

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bütün üyelerimizi bu akşam Galatasaray Adası'na, güneşi birlikte batırmaya davet ediyorum. Galatasaray Adası, kulübün tamamen sosyal tesisi olacak. Bunun sözünü veriyorum. En kaliteli hizmeti Galatasaray’a yakışan şekilde sunacağız. Ticari bir işletme, kar amacı güden bir yer olmayacak. Sübvansiyonsa sübvansiyon yapacağım”

"Kulübün içinde olduğu faiz sarmalı, kulübü feci şekilde yıpratıyor. Senede 400-450 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin en başarılı Spor kulübüyüz."

"TRANSFERLERDE GECİKMELER OLUYOR"

"Galatasaray’ın 1 lirasının bile hesabını yaparak çalışıyoruz. Tüm Galatasaraylıların gurur duyduğu bir takım seyredeceğiz. Sabretmenizi istiyorum. Transferleri uygun yapmak isteyince, gecikmeler oluyor. Bize 'hep inşaattan, araziden, tesisten bahsediyor' deniyor. Biz elbette bir spor kulübüyüz. Spor kulübü olarak başarılı olabilmemiz için, mali açıdan spor faaliyetleri dışında bir destek olması gerekir. Bu projeler onun için."

"EYÜPSPOR'UN TESİSLERİNE GİTTİM, UTANDIM. GALATASARAY'A YAKIŞMAZ"

"Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerine gittim, utandım! Bizim Florya'da tesisimiz çok kötü durumda. Galatasaray gibi bir kulübe bu yakışmaz. 50 senedir tesisleşme konusunda kimse bir şey yapmadı. Artık zamanı geldi. Florya'nın güncellenmesi lazım."

"TESİSİ KEMERBURGAZ'A TAŞIMAK ZORUNDAYIZ"

"Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız. Bugüne yakışır tesisin orada yapılması gereği var. Emlak Konut'tan da Florya'daki bize ait olmayan arsayı istedik. Ve kabul ettiler. İşin rakamsal boyutlarını pazar günü anlatacağız."