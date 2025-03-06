Dusan Tadic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Kolay goller yedik'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:37

Güncelleme: 06.03.2025 - 23:37

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a Kadıköy'de 3-1 kaybetti.

Sarı-Lacivertliler'in Sırp futbolcusu Dusan Tadic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA ORGANİZE OLABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Tadic, "Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar" dedi.

"ORAYA GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

İskoçya'ya galibiyet için gideceklerini söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada" ifadelerini kullandı.