Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Scandicci ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:38
Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı sürüyor.

Ferhat Akbaş yönetimindeki Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Massimo Barbolini'nin ekibi Scandicci ile karşı karşıya gelecek.

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ECZACIBAŞI DYNAVİT - SCANDICCI MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT - SCANDICCI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında İtalyan temsilcisi Scandicci'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Turun rövanşı ise 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.


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