Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Scandicci ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı sürüyor.
Ferhat Akbaş yönetimindeki Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Massimo Barbolini'nin ekibi Scandicci ile karşı karşıya gelecek.
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ECZACIBAŞI DYNAVİT - SCANDICCI MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
ECZACIBAŞI DYNAVİT - SCANDICCI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında İtalyan temsilcisi Scandicci'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Turun rövanşı ise 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
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