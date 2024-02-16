Edin Dzeko'dan sıra dışı 'İstanbul' istatistiği: Tek istisna Samsun!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, sıra dışı bir istatistiğe imza attı. Bosnalı golcü, ligde attığı 17 golün 16'sını İstanbul'da kaydederken, İstanbul dışında sadece Samsun'da ağları havalandırabildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:46
Edin Dzeko'dan sıra dışı 'İstanbul' istatistiği: Tek istisna Samsun!
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Fenerbahçe’nin gol krallığının zirvesinde yer alan santrforu Edin Dzeko’nun Süper Lig’de İstanbul dışı gol istatistiği şaşırttı.

Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig’de attığı 17 golün sadece 1 tanesini İstanbul dışında kaydetti. İstanbul dışında sadece Samsunspor filelerini havalandıran deneyimli futbolcu, deplasmanda ise toplam 7 gol attı.

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28 GOLE KATKI VERDİ

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.


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