Edin Dzeko'dan sıra dışı 'İstanbul' istatistiği: Tek istisna Samsun!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:46

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:46

Fenerbahçe’nin gol krallığının zirvesinde yer alan santrforu Edin Dzeko’nun Süper Lig’de İstanbul dışı gol istatistiği şaşırttı.

Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig’de attığı 17 golün sadece 1 tanesini İstanbul dışında kaydetti. İstanbul dışında sadece Samsunspor filelerini havalandıran deneyimli futbolcu, deplasmanda ise toplam 7 gol attı.

28 GOLE KATKI VERDİ

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.