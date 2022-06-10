Efsane futbolcu ve teknik direktör Billy Bingham yaşamını yitirdi

10 Haziran 2022 Cuma, 17:37

1982 ve 1986 yıllarında menajer olarak Kuzey İrlanda'yı Dünya Kupası'na götüren teknik direktör olarak ün salan Billy Bingham, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Everton ve Yunanistan Milli Takımını da yöneten Bingham'ın ölümü Kuzey İrlanda'da büyük üzüntü yarattı.

İrlanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Billy, hem futbolcu hem de menajer olarak Kuzey İrlanda'nın kalbinde benzersiz bir yere sahipti. 1958 Dünya Kupası'nda Peter Doherty'nin tarihi takımının bir parçasıydı. 1982 ve 1986 dünya kupalarında Kuzey İrlanda'nın teknik direktörüydü. Kuzey İrlanda onun döneminde müthiş başarılara imza attı" denildi.

Futbolcu olmadan önce tersane işçisi olan Bingham, futbola başladığında Glentoran'dan haftalık 6 sterlin ücret alıyordu. 1958 Dünya Kupası elemelerinde Kuzey İrlanda, Fransa'yı 4-0 yendiğinde takımda o da vardı. İsveç'te yapılan kupada 5 maçta da forma giydi.

1980 yılında Kuzey İrlanda'nın menajeri oldu ve ülkesine altın çağını yaşattı. 1982 ve 1986 Dünya Kupaları'nın ardından Kuzey İrlanda bir daha dünya kupası vizesi alamadı.

Bingham, Kuzey İrlanda'nın başında son maçında 1994 Dünya Kupası elemelerinde İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı çıktı. O maç da 1-1 berabere tamamlandı.

Milli takımın ardından Blackpool'da bir süre futbol direktörlüğü yaptı, Burnley'de de 2008'de gözlemci olarak görev aldı.