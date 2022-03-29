Efsane spor spikeri Ercan Taner'den yayıncı kuruluş tepkisi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni sezonda hangi platformdan takip edileceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesiyle ilgili kararını henüz açıklamazken, spor spikeri Ercan Taner'den de bir tepki geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonuna dair açtığı yayın ihalesiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.
TFF'nin Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonuna dair açtığı ve yaklaşık 2 ay süren yayın ihalesi sürecinde firmalardan teklif alma süreci 7 Mart'ta sonuçlanmıştı.
Digitürk’ün teklifini beğenmeyip geri çeviren, diğer 7 paketi satışa sunan TFF, Saran Group ve TRT’ye imzalamaları için sözleşmeleri gönderdi. Saran Group 5 paket ve TRT ise 2 paket için sözleşmeleri imzalayarak TFF'ye gönderdi. TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse verdiği 4 milyon 80 bin TL'lik teklifini geri çekti.
SARAN GROUP ONAY BEKLİYOR
Saran Group tarafından gönderilen sözleşme imzalanarak TFF'ye gönderilmesine rağmen, federasyon yayın ihalesiyle ilgili kararını açıklamadı. Saran Group tarafından yapılan açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yeni sezonda nereden takip edilebileceği, futbolseverlerde de tepkiye sebep oldu. Yayıncı konusunun netlik kazanmayışına tepki gösterenlerden biri de spor spikeri ve gazeteci Ercan Taner oldu. Ercan Taner, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Taner paylaşımında "Bir futbolsever olarak soruyorum. Yeni sezon içinde ligi nereden ve hangi mali şartlar içinde seyredeceğiz? Açıklayın artık lütfen... Böyle giderse yılların deneyimi olarak yazıyorum havuz sistemi iflas eder" ifadelerini kullandı.
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