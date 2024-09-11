Eintracht Frankfurt sıcak bakıyor: Galatasaray'ın Dina Ebimbe teklifi ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 23 yaşındaki Fransız oyuncu Junior Dina Ebimbe'nin transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü.
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Junior Dina Ebimbe transferindeki teklifi ortaya çıktı.
Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Frankfurt, Ebimbe için Galatasaray'dan gelen bu teklife sıcak bakıyor. Avrupa'daki transfer döneminin kapanmasının ardından Almanya'da kalmayı planlayan Ebimbe ise Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor.
DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Ebimbe, Frankfurt'ta çıktığı 73 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.
Etiketler: #Dina Ebimbe #galatasaray #transfer #eintracht frankfurt
Spor Haberleri
- Cristiano Ronaldo'dan Erik ten Hag'a sert eleştiri!
- Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!
- Galatasaray'dan istenen ücret ortaya çıktı!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Büyük heyecan 'Tour of İstanbul' başlıyor
- Ertuğrul Doğan'dan Osimhen itirafı!
- Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
- Dev maçın hakemi belli oldu!
- İşte Süper Lig devlerinin yeri!
- Ankara'da yağlı güreş için geri sayım başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Varlıklara ipotek
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması
- En cilveli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?