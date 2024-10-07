İspanyol futbolcu Andres Iniesta'dan veda kararı: Resmen açıkladı!

İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 40 yaşında emekli olduğunu duyurdu.

İspanyol futbolcu Andres Iniesta'dan veda kararı: Resmen açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:31

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden 40 yaşındaki Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekliliğini açıkladı.

Barcelona'da geçirdiği 16 yılın ardından kulüp efsanelerinden biri olan tecrübeli futbolcu, Katalan ekibinin formasını 648 karşılaşmada terletti.

KARİYERİNDE BİRÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2018 yazında Barcelona'ya duygusal şekilde veda eden Iniesta, Vissel Kobe'nin yolunu tuttu. İspanyol oyuncu 5 sezonluk Japonya macerasının ardından ise geride kalan yaz transfer döneminde Emirates Club'a imza atmıştı.

İspanyol oyuncu kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 9 LaLiga, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 6 Copa del Rey, 7 İspanya Süper Kupası, 1 Japonya J1 Ligi Şampiyonluğu, 1 Japonya Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası sevinci yaşadı. 


Etiketler: #andres iniesta #emeklilik #barcelona

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