Sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı: Real Madrid'den flaş Dani Carvajal kararı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Dani Carvajal'in 2025'te bitecek sözleşmesini bir yıl uzattı.
Real Madrid, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dani Carvajal'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı belirtildi.
Kulübün altyapısından yetişen Carvajal, Real Madrid'de çıktığı 427 maçta 14 gol attı ve 65 asist yaptı.
SEZONU KAPATTI
Carvajal, İspanya La Liga'da oynanan Villarreal maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağlarında kopma meydana gelen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Etiketler: #real madrid #Dani Carvajal #Sözleşme
Spor Haberleri
- Milli futbolcu Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor!
- Real Madrid'den flaş Dani Carvajal kararı!
- Manisa Basket, mağlubiyetle başladı!
- Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu
- Lyon'dan flaş Wilfired Zaha kararı!
- Rengarenk adımlarla İstanbul’u koştular
- Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho sözleri!
- Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde bir ilk!
- Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR'ları belli oldu!
- Alaves'in konuğu Barcelona
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- İkbal'i öldüreceğini videoda anlatmış!
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- 'Biz iki elimizi birden kaldırmaya hazırız'
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı