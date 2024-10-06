Sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı: Real Madrid'den flaş Dani Carvajal kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Dani Carvajal'in 2025'te bitecek sözleşmesini bir yıl uzattı.

Sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı: Real Madrid'den flaş Dani Carvajal kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:19

Real Madrid, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dani Carvajal'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı belirtildi.

Kulübün altyapısından yetişen Carvajal, Real Madrid'de çıktığı 427 maçta 14 gol attı ve 65 asist yaptı.

SEZONU KAPATTI

Carvajal, İspanya La Liga'da oynanan Villarreal maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağlarında kopma meydana gelen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.


Etiketler: #real madrid #Dani Carvajal #Sözleşme

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