Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı

Westerlo, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 18:33

Westerlo, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'nın kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını ifade edildi.

20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #Emir Ortakaya #fenerbahçe #Westerlo

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