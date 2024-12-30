Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 18:33

Güncelleme: 30.12.2024 - 18:33

Westerlo, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emir Ortakaya'nın kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını ifade edildi.

20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.