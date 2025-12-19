Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 21:13:00
Endrick'in yeni takımı belli oluyor!

Lyon, Endrick'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Real Madrid ile anlaşma sağladı.

Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, Fransa yolcusu olmaya hazırlanıyor.

İki ay önce gündeme gelen Olympique Lyon iddiasının kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Taraflar arasında yapılan görüşmelerde sona gelinirken, Endrick'in sezon sonuna kadar Lyon'a kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak ve genç futbolcu Haziran ayına kadar Fransız ekibinin formasını giyecek.

Real Madrid ve Olympique Lyon'un, kiralık transferin son detaylarını netleştirdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesinin beklendiği belirtildi.

