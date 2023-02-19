Enner Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? Enner Valencia hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:53

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:53

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia dünya kupası performansıyla adını geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştı. Futbolseverlerin dikkatini çeken Valencia'nın kim olduğu merak konusu. Peki, Enner Valencia kimdir? Enner Valencia hangi takımlarda forma giydi?

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Valencia’nın tam adı Enner Remberto Valencia Lastra’dır. Başarılı oyuncunun doğum yeri San Lorenzo, Esmeraldas, Ekvador’dur. Ekvador’da dünyaya gelen Enner Remberto Valencia’nın kız kardeşi, Ağustos 2020 yılında Ekvador’un San Lorenzo şehrinde silahlı bir çete tarafından rehin alındı. Bu üzücü durum neyse ki kız kardeşinin 29 Ağustos’ta Ekvador polis ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde kurtarılması ile son buldu.

Enner Remberta Valencia, 4 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Enner Remberta Valencia, futbol kariyerinde uzun seneler Premier Lig’de görev aldı. Enner Valencia, Ekvador takımlarından Caribe Junior’ın alt yapısında futbol yaşantısına ilk adımını attı.

Ekvador Liginde uzun yıllar başarı ile forma giyen golcü futbolcu, 2014 yılına gelindiğinde West Ham United takımına transfer oldu. En fazla maça Premier Lig’de çıkan Enner Valencia, bir sezonda Everton’da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres’e transfer olan Enner Valencia, üç sezon boyunca bu takımda forma giydi. Kariyerinde toplam 350 maçta oynayan profesyonel futbolcu, toplam 89 gol atarak adından söz ettiren golcüler arasında anıldı.

ENNER VALENCİA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Enner Valencia'nın Fenerbahçe takımından 1.8 milyon Euro maaş aldığı biliniyor.

ENNER VALENCİA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Enner Valencia futbol kariyeri boyunca forma giydiği takımlar şu şekilde:

4 Mar 2008 yılında CS Emelec U20

1 Oca 2010 yılında CS Emelec

2 Oca 2014 yılında Pachuca

17 Tem 2014 yılında West Ham

31 Ağu 2016 yılında Everton

31 May 2017 yılında West Ham

13 Tem 2017 yılında Tigres UANL

28 Ağu 2020 yılında Fenerbahçe











