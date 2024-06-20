Enzo Maresca ile yollar ayrılmıştı: Leicester City'nin yeni hocası belli oldu!
Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de yer alacak Leicester City, Galli teknik direktör Steve Cooper ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Enzo Maresca ile yollarını ayıran Leicester City, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Championship'ten Premier Lig'e yükselen mavi-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Steve Cooper'ın getirildiğini açıkladı.
COOPER İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
İngiliz ekibi, 44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklama yapan Cooper, yetenekli bir kadroyla çalışacağı için heyecanlandığını ve takımı Premier Lig'deki hedeflerine taşımak için sabırsızlandığını dile getirdi.
Cooper, son olarak 2021 ile 2023 yılları arasında Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.
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