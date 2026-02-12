İstanbulspor acı haberi duyurdu: Milli boksör Seyda Keser hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 20:04:00
İstanbulspor, 35 yaşındaki milli boksör Seyda Keser'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübü'nün de formasını terleten, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti.

