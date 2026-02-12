Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 20:15:00
AA
Türkiye'nin 2026 Davis Cup'taki rakibi belli oldu!

Türkiye Tenis Federasyonu, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın 2026 Davis Cup Dünya Grubu 1'de Arjantin ile eşleştiğini duyurdu.

A Milli Erkek Tenis Takımı, 2026 Davis Cup Dünya Grubu 1'de Arjantin ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Grubu 1'de mücadele etmeye hak kazanan milli takımın rakibi belli oldu.

RAKİP ARJANTİN OLDU

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği kura çekimi sonuçlarına göre Türkiye, Arjantin ile eşleşti.

Dünya Grubu 1 mücadeleleri 8-20 Eylül 2026 tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Eşleşmeler sonucunda galip gelen 13 ülke, 2027 Davis Cup Qualifiers 1. turuna yükselme hakkı elde edecek. Kaybeden 13 ülke ise 2027 World Group I Play-Off karşılaşmalarında yer alacak.

İlgili Konular: #türkiye #Arjantin #tenis #Davis Cup

