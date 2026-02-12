Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF açıkladı: Bahis soruşturmasında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!

TFF açıkladı: Bahis soruşturmasında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!

12.02.2026 20:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF açıkladı: Bahis soruşturmasında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 510 ismin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev alan 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

510 isimlik liste için tıklayınız...

İlgili Konular: #TFF #PFDK #bahis soruşturması

İlgili Haberler

Türkiye'nin 2026 Davis Cup'taki rakibi belli oldu!
Türkiye'nin 2026 Davis Cup'taki rakibi belli oldu! Türkiye Tenis Federasyonu, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın 2026 Davis Cup Dünya Grubu 1'de Arjantin ile eşleştiğini duyurdu.
İstanbulspor acı haberi duyurdu: Milli boksör Seyda Keser hayatını kaybetti
İstanbulspor acı haberi duyurdu: Milli boksör Seyda Keser hayatını kaybetti İstanbulspor, 35 yaşındaki milli boksör Seyda Keser'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Cooper Woods 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşadı!
Cooper Woods 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşadı! Avustralyalı sporcu Cooper Woods, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.