TFF açıkladı: Bahis soruşturmasında 510 isim PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev alan 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

510 isimlik liste için tıklayınız...