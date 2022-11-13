Ergin Ataman'dan Vasilije Micic açıklaması: 'Sırplar provokasyon yapıyor'
A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Vasilije Micic'in Sırbistan Milli Takımı'na gönderilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Baskerbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten öğrencisi Vasilije Micic'in Sırbistan Milli Takımı'na gitmesine izin verilmemesiyle ilgili açıklama yaptı.
"SIRP BASINI PROVOKASYON YAPIYOR"
NTV'ye konuşan Ergin Ataman; "Kulüp olarak başından beri Micic’in milli takımda oynamasına karşıydık. Fakat daha sonra Sırbistan Milli Takımı'nın baskısı sonrasi Micic’in de oynama istegi olunca kulup olarak izin vermedik. Perşembe günü Barcelona ile yapacağımız çok önemli maç öncesi özellikle Larkin’in yokluğunda tam kadro çalışmak istedik. Tıpkı Barcelona’nin bir diğer Sırp oyuncu Kalinic’i göndermemesi gibi. Burada milli duygularla alınmış bir karar yok, Anadolu Efes olarak aldığımız bir karar var. ‘Ergin Ataman izin vermedi’ diye çıkan Haberler Sırp basınının provokasyonudur" dedi.
Anadolu Efes'i de çalıştıran Ergin Ataman'ın Micic'e ilk başta milli takıma gitmesi için izin verdiği, ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibimiz olan Sırbistan maçında oynamaması için bu izni iptal ettiği ve oyuncusunu milli takıma göndermediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.
SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belgrad'da oynanacak Sırbistan - Türkiye maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da başlayacak.
Mücadele NTV'den yayımlanacak.
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