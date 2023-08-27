Eski antrenör ve gazeteci Orhan Çavuşoğlu yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:33

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:33

Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu, yaşamını yitirdi.

Kentte yerel ve ulusal basın kuruluşlarında uzun yıllar görev yapan Çavuşoğlu (62), karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Trabzon basınımızın usta kalemlerinden Orhan Çavuşoğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm basın camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Orhan Çavuşoğlu için pazartesi günü Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlenecek. Gazetecinin cenazesi, ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY’I FUTBOLA KAZANDIRDI

Trabzon’un köklü spor kulübü ve Trabzonspor’un kurucu takımlarından İdmangücü’nün eski futbolcusu, altyapı ve A takım antrenörü Orhan Çavuşoğlu’nun ölüm haberi, spor ve basın camiasını derinden üzdü.

Futbolla genç yaşta tanışan Çavuşoğlu, 18 yaşında İdmangücü’nde amatör futbola başladı. Bir süre sonra takımda altyapı antrenörlüğüne geçiş yapan Çavuşoğlu, A takım antrenörlüğüne yükseldi. Genç yetenekleri keşfeden ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ı futbola kazandıran Çavuşoğlu, öğrencisi Akçay ile birlikte İdmangücü’nde bir süre görev aldı. Antrenörlük kariyeri boyunca Trabzon ve Türk futboluna önemli isimler kazandıran Çavuşoğlu, antrenörlüğü bıraktıktan sonra ise gazeteciliğe geçiş yaptı. Çavuşoğlu, ulusal ve yerel basında Trabzonspor ve amatör futbolun güçlü kalemlerinden biri oldu.