Eski hakemden derbi için flaş iddia: 'Yönetmek istemiyor'
Eski hakem Bünyamin Gezer, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bir hafta kala hakem tartışmaları sürüyor. Dev maçta yerli, yabancı orta hakem muamması yaşanırken Bünyamin Gezer'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Türk orta hakemin düdük çalması halinde adayları TRT Spor'da sıralayan Bünyamin Gezer, "Derbinin hakemi Türk olursa Halil Umut Meler ya da Atilla Karaoğlan olur" dedi.
Öte yandan Bünyamin Gezer, Halil Umut Meler için flaş ifadeler kullandı ve "Halil Umut Meler ismi ön plana çıkar ancak Halil Umut Meler'in derbi yönetmek istemediğini de biliyorum" şeklinde konuştu.
Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra Mehmet Türkmen'e de değinen Bünyamin Gezer, "Mehmet Türkmen daha çok genç bir hakem. Hata yapmaya çok müsait. Ben böyle bir derbiye onu verip de ateşe atmam. Potansiyeli var ama henüz o ışığı kendisinde görmedik" ifadelerini kullandı.
Gezer son olarak Mehmet Türkmen'in FIFA koşusunu geçemediği bilgisini aldığını sözlerine ekledi.
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