Cumhuriyet Gazetesi Logo
İddiası yalanlandı: Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım açıklaması

İddiası yalanlandı: Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım açıklaması

9.03.2026 09:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İddiası yalanlandı: Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları ve yaşanan olaylar üzerine paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları ve yaşanan olaylar üzerine paylaşım yaptı. 

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız.

Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba göstermiştir.

Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı’nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz.

Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #samsunspor #Yüksel Yıldırım

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan hakem isyanı: 'Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz'
Sadettin Saran'dan hakem isyanı: 'Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de... Biz adil rekabet ortamı istiyoruz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.
Kadıköy'de protokol tribünü karıştı: Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik!
Kadıköy'de protokol tribünü karıştı: Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik! Fenerbahçe’nin Samsunspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile sarı-lacivertli tribünler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, olayları tribündeki diğer isimler güçlükle yatıştırdı.
Fenerbahçe taraftarı tepki göstermişti: Mert Müldür'den Samsunspor maçı sonrası açıklama!
Fenerbahçe taraftarı tepki göstermişti: Mert Müldür'den Samsunspor maçı sonrası açıklama! Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, tribünlerden tepki gördüğü Samsunspor maçının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.