Eski oyuncusundan Mourinho'ya destek: 'Ona ırkçı diyorlar, asla değil!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar büyük tartışma yaratmıştı. Portekizli çalıştırıcıya eski öğrencileri Didier Drogba ve Michael Essien'in ardından William Gallas'tan da destek mesajı geldi.

Eski oyuncusundan Mourinho'ya destek: 'Ona ırkçı diyorlar, asla değil!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:29

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Bu açıklamanın ardından Galatasaray Kulübü, Mourinho hakkında ırkçılık suçlamasıyla şikayette bulunulacağını duyurmuştu.

Eski öğrencileri Didier Drogba ve Michael Essien'in ardından Portekizli çalıştırıcıya William Gallas'tan da destek geldi.

Gallas yaptığı paylaşımda, "Ona ırkçı diyorlar, asla değil!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #jose mourinho #William Gallas #fenerbahçe

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