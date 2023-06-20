Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, EURO 2024 Elemeleri F Grubu maçında deplasmanda Estonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:31
Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Domenico Tedesco yönetiminedeki Belçika, deplasmanda Thomas Häberli'nin takımı Estonya ile karşılaşacak.

ESTONYA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Estonya'nın başkenti Tallin'de bulunan A. Le Coq Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ESTONYA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoç hakem John Beaton'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika, F Grubu'nda oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Avusturya ile 1-1 berabere kalmıştı.

Estonya ise Azerbaycan deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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