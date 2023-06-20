Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika, EURO 2024 Elemeleri F Grubu maçında deplasmanda Estonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Domenico Tedesco yönetiminedeki Belçika, deplasmanda Thomas Häberli'nin takımı Estonya ile karşılaşacak.
ESTONYA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Estonya'nın başkenti Tallin'de bulunan A. Le Coq Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ESTONYA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem John Beaton'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Belçika, F Grubu'nda oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Avusturya ile 1-1 berabere kalmıştı.
Estonya ise Azerbaycan deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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