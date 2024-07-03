EURO 2024 hangi takımlar çeyrek finalde? Türkiye'nin rakibi hangi takım? Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?
EURO 2024'te son 16 turu heyecanı sona erdi. A Milli Takım Avusturya'yı mağlup ederek adını son 8'e yazdırmayı başardı. Peki, EURO 2024 hangi takımlar çeyrek finalde? Türkiye'nin rakibi hangi takım? Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Takımı EURO 2024 karşılaşmalarında grup aşamalarında iki galibiyet aldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Bu karşılaşmada Avusturya'yı mağlup eden Türkiye adını son 8'e yazdırdı. Peki, EURO 2024 hangi takımlar çeyrek finalde? Türkiye'nin rakibi hangi takım? Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?
EURO 2024 HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE KALDI?
- 5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya
- 5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa
- 6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre
- 6 Temmuz 22.00 Hollanda - Türkiye
TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?
Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye A Milli Takımı, çeyrek finalde İsviçre'yi yenen Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye, Hollanda karşılaşması 6 Temmuz 22.00'da TRT 1'de naklen yayınlanacak.
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