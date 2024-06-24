EURO 2024'te A Grubu sona erdi!
EURO 2024'te A Grubu üçüncü hafta maçları sona erdi. Almanya'nın lider, İsviçre'nin ikinci olduğu grupta Macaristan en iyi 4 üçüncüden biri olmayı kovalayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu maçları tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu'nun üçüncü ve son maçları İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.
Frankfurt'taki müsabakada Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
İSKOÇYA TURNUVAYA VEDA ETTİ
Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.
İskoçya ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.
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