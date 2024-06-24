EURO 2024'te A Grubu sona erdi!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:05

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:05

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu'nun üçüncü ve son maçları İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.

Frankfurt'taki müsabakada Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

İSKOÇYA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.

İskoçya ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.