EuroLeague açıkladı: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın cezası belli oldu!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 21:11

Güncelleme: 14.10.2024 - 21:11

EuroLeague yönetimi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki maçın faturasını açıkladı.

1'ER MAÇ CEZA

Tarık Biberovic'e 1 maç men ve 5 bin Euro para cezası verildi. Elijah Bryant ise 1 maç men ve 10 bin Euro para cezası aldı.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise "hakemlere karşı saygısız davranışları" nedeniyle 4 bin Euro para cezasına çarptırıldı.