EuroLeague açıkladı: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın cezası belli oldu!

THY EuroLeague'de oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında tartışan Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın cezası belli oldu.

EuroLeague açıkladı: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın cezası belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 21:11

EuroLeague yönetimi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki maçın faturasını açıkladı.

1'ER MAÇ CEZA

Tarık Biberovic'e 1 maç men ve 5 bin Euro para cezası verildi. Elijah Bryant ise 1 maç men ve 10 bin Euro para cezası aldı.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise "hakemlere karşı saygısız davranışları" nedeniyle 4 bin Euro para cezasına çarptırıldı. 


Etiketler: #Tarık Biberovic #Elijah Bryant #fenerbahçe beko #anadolu efes

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