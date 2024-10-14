EuroLeague açıkladı: Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın cezası belli oldu!
THY EuroLeague'de oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında tartışan Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ın cezası belli oldu.
EuroLeague yönetimi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki maçın faturasını açıkladı.
1'ER MAÇ CEZA
Tarık Biberovic'e 1 maç men ve 5 bin Euro para cezası verildi. Elijah Bryant ise 1 maç men ve 10 bin Euro para cezası aldı.
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise "hakemlere karşı saygısız davranışları" nedeniyle 4 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
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